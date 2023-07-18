У Чернігові адвокату вручили повістку та незаконно утримували в ТЦК

Вручення повістки. Фото: google

У Чернігові в ТЦК (Територіальний центр комплектування) утримували адвоката, який прийшов надати юридичну допомогу своєму клієнту. Він приїхав туди, аби подати документи.

Про це повідомили в Національній асоціації адвокатів України.

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Як це сталося

Коли адвокат приїхав до ТЦК, то його затримали без причини та вручили повістку. Після цього його тримали силоміць, привели до очільника центру та закрили двері.

"Я Вас нікуди не відпускаю", — заявив керівник ТЦК чоловіку.

Реакція правозахисників

Комітет НААУ із захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності визнав, що в цьому центрі порушили ст. 19, 28, 29 Конституції України.

За вмістом статті, ніхто не повинен робити те, чого немає в законодавстві, кожен має право на повагу до його гідності та на свободу й особисту недоторканність.

Крім того, у Комітеті направили листи до керівництва Офісу генпрокурора, ДБР й міністру оборони України.

Своєю чергою Державне бюро розслідувань повідомило, що нині триває досудове розслідування.

Нагадаємо, співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки розпочали використовувати бодікамери при врученні повісток. Втім, адвокат Роман Симутін пояснює, що такий трюк військових є не запобігання конфліктним ситуаціям, а як доказ коректного вручення вам повістки.