В Чернигове адвокату вручили повестку и незаконно удерживали в ТЦК

Вручение повестки. Фото: google

В Чернигове в ТЦК (Территориальный центр комплектования) удерживали адвоката, который пришел оказать юридическую помощь своему клиенту. Он приехал туда, чтобы подать документы.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Как это произошло

Когда адвокат приехал в ТЦК, его задержали без причины и вручили повестку. После этого его держали насильно, привели к руководителю центра и закрыли дверь.

"Я Вас никуда не отпускаю", — заявил руководитель ТЦК мужчине.

Реакция правозащитников

Комитет НААУ по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности признал, что в этом центре нарушили ст. 19, 28, 29 Конституции Украины.

По содержанию статьи никто не должен делать то, чего нет в законодательстве, каждый имеет право на уважение его достоинства и на свободу и личную неприкосновенность.

Кроме того, в Комитете направили письма руководству Офиса генпрокурора, ГБР и министру обороны Украины.

В свою очередь Государственное бюро расследований сообщило, что в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки стали использовать бодикамеры при вручении повесток. Впрочем, адвокат Роман Симутин объясняет, что такой трюк военных не обозначает предотвращение конфликтных ситуаций, а как доказательство корректного вручения вам повестки.