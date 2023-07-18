В Чернигове адвокату вручили повестку и незаконно удерживали в ТЦК
В Чернигове в ТЦК (Территориальный центр комплектования) удерживали адвоката, который пришел оказать юридическую помощь своему клиенту. Он приехал туда, чтобы подать документы.
Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Как это произошло
Когда адвокат приехал в ТЦК, его задержали без причины и вручили повестку. После этого его держали насильно, привели к руководителю центра и закрыли дверь.
"Я Вас никуда не отпускаю", — заявил руководитель ТЦК мужчине.
Реакция правозащитников
Комитет НААУ по защите прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности признал, что в этом центре нарушили ст. 19, 28, 29 Конституции Украины.
По содержанию статьи никто не должен делать то, чего нет в законодательстве, каждый имеет право на уважение его достоинства и на свободу и личную неприкосновенность.
Кроме того, в Комитете направили письма руководству Офиса генпрокурора, ГБР и министру обороны Украины.
В свою очередь Государственное бюро расследований сообщило, что в настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки стали использовать бодикамеры при вручении повесток. Впрочем, адвокат Роман Симутин объясняет, что такой трюк военных не обозначает предотвращение конфликтных ситуаций, а как доказательство корректного вручения вам повестки.