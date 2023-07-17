Мобілізація в Україні - ТЦК вигадали спосіб виловлювання ухилянтів

Призовники на шикуванні. Фото: google

Співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки розпочали використовувати бодікамери при врученні повісток. Втім, адвокат Роман Симутін пояснює, що такий трюк військових є не запобігання конфліктним ситуаціям, а як доказ коректного вручення вам повістки.

Про це Роман Сімутін повідомив в соцмережах..

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Сімутін зазначив, що жодні закони чи правила не регулюють застосування бодікамер представниками ТЦК, що, на його думку, робить їх використання незаконним. Він також уточнив, що близько 70% справ, які він виграв, ґрунтувалися на неповноті відеозапису.

"Використання бодікамер представниками ТЦК нічим не регламентовано, тобто незаконно", — сказав адвокат.

Також юрист зазначив факт, що судді, які вирішують закрити справу, посилаються на такі аргументи:

можливість зовнішнього втручання;

непридатність відео як доказ;

стандарт доказу провини за межами розумного сумніву.

Працівники ТЦК сподіваються подати у суді уривки з відео з бодікамер, тобто використовувати ті моменти, які підтверджують вручення повістки або відмову у її прийнятті.

"Пояснення, яке давав начальник Чернігівського ТЦК, що це робиться задля уникнення або фіксації конфліктних ситуацій — повна лажа. Відео буде використовуватися в суді як доказ належного вручення вам повістки", — заявив адвокат.

Адвокат рекомендує, якщо представник ТЦК записує вручення повістки на камеру, слід увімкнути запис на своєму мобільному телефоні.

Нагадаємо, що в Україні розглядається можливість розширення категорії громадян, які не можуть бути мобілізовані. Таким чином від військового призову можуть звільнити співробітників Державної служби надзвичайних ситуацій.

Також ми повідомляли, що час воєнного стану деякої категорії чоловіків все ж таки можна виїжджати за кордон. Більше шансів на виїзд мають ті, хто має трьох і більше дітей.