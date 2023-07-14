Как уклонисты сбегают от мобилизации за границу — в ГПСУ прокомментировали

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Не все граждане Украины готовы защищать свою Родину. Многие из-за страха или других причин уклоняются от мобилизации, прибегая к разным методам, иногда незаконным.

А недавно уклонисты придумали новый способ бегства за границу. О чем идет речь и какая ответственность ожидает таких граждан, рассказываем дальше в материале.

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В Одесской области пограничники задержали 32-летнего мужчину, который для того, чтобы выехать за границу, женился на 56-летней женщине с инвалидностью. За свидетельство о браке он заплатил деньги, и с его помощью хотел выехать за пределы Украины. Детали этой истории сообщила пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Во время пограничного контроля у правоохранителей возникло подозрение относительно откровенности супругов. Разница в возрасте между "молодоженами" была существенной. Женщина была старше мужчины более чем на двадцать лет. А дата бракосочетания совпадала с днем "свадебного" путешествия за границу. Оказалось, что искра" в отношениях между молодоженами проскочила только для пересечения мужчиной границы", — сообщили пограничники.

Пограничники задержали "влюбленных" на пункте пропуска "Староказаче". Мужчина признался, что заключил фиктивный брак, чтобы уехать за границу. Его задержали и передали полиции.

Как оказалось, это не редкий случай, а в соцсетях развернулась целая "индустрия" фиктивных браков с женщинами с инвалидностью. За свои услуги женщины берут от 8 до 20 тыс. грн.

Пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

Как будут выявлять уклонистов и могут ли их привлечь к ответственности

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии ТСН.ua, пограничники тщательно проверяют условия выезда. А при необходимости может проводиться углубленная проверка, предусматривающая привлечение других правоохранительных органов.

Так, например, в вышеупомянутом случае сотрудников ГПСУ насторожило то, что брак был заключен в день пересечения границы. Далее удалось разоблачить всю схему, которой воспользовался нарушитель.

В то же время адвокаты считают, что доказать фиктивность брака достаточно сложно, и это возможно сделать только через суд. Но если это удастся сделать, такой поступок будут квалифицировать как уголовное деяние. Не исключено, что может расцениваться как мошенничество.

К этому адвокаты добавляют, что при определенных обстоятельствах, если будет доказана фиктивность брака, это может квалифицироваться как уголовное деяние. Не исключено, что может расцениваться как мошенничество. А значит уклонистов и тех, кто им помогает, может ожидать реальная уголовная ответственность.

Ранее мы рассказывали, какая ответственность предусмотрена для "отсиживающихся" за рубежом военнообязанных мужчин.

Напомним, мы писали, какие документы нужны для пересечения границы в 2023 году военнообязанным мужчинам, которым разрешено уезжать из Украины.

Также мы сообщали, кто из украинских мужчин может пересекать границу летом 2023 года.