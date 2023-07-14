Як ухилянти тікають від мобілізації за кордон — у ДПСУ прокоментували

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Не всі громадяни України готові захищати свою Батьківщину. Багато хто через страх або інші причини ухиляються від мобілізації, вдаючись до різних методів, інколи незаконних.

А нещодавно ухилянти вигадали новий спосіб втечі за кордон. Про що йдеться та яка відповідальність чекає на таких громадян, розповідаємо далі в матеріалі.

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В Одеській області прикордонники затримали 32-річного чоловіка, який для того, щоб виїхати за кордон, одружився із 56-річною жінкою з інвалідністю. За свідоцтво про шлюб він заплатив гроші, і за його допомогою він хотів виїхати за межі України. Деталі цієї історії повідомила пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

"Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо відвертості подружжя. Різниця у віці між "молодятами" була суттєвою. Жінка була старшою за чоловіка на понад двадцять років. А дата одруження співпадала з днем "весільної" подорожі за кордон. Виявилося, що іскра у стосунках між нареченими проскочила лише задля перетину чоловіком кордону", — повідомили прикордонники.

Прикордонники затримали "закоханих" на пункті пропуску "Старокозаче". Чоловік зізнався, що уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон. Його затримали та передали поліції.

Як виявилося, це непоодинокий випадок, а в соцмережах розгорнулася ціла "індустрія" фіктивних шлюбів з жінками з інвалідністю. За свої "послуги" жінки беруть від 8 до 20 тис. грн.

Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Як виявлятимуть ухилянтів та чи можуть їх притягнути до відповідальності

Як повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко у коментарі ТСН.ua, прикордонники ретельно перевіряють умови виїзду. А за необхідності може проводитися поглиблена перевірка, яка передбачає залучення інших правоохоронних органів.

Так, до прикладу, у вищезгаданому випадку, співробітників ДПСУ насторожило те, що шлюб був укладений в день перетину кордону. Далі вдалось викрити всю схему, якої скористався порушник.

Водночас адвокати вважають, що довести фіктивність шлюбу достатньо складно і це можливо зробити лише через суд. Та якщо це вдасться зробити, то такий вчинок кваліфікуватимуть як кримінальне діяння. Не виключено, що може розцінюватись як шахрайство.

До цього адвокати додають, що за певних обставин, якщо буде доведено фіктивність шлюбу, то це може кваліфікуватись як кримінальне діяння. Не виключено, що може розцінюватись як шахрайство. А отже на ухилянтів та тих, хто їм допомагає може чекати реальна кримінальна відповідальність.

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