Моабилизация в Украине - ТЦК придумали способ отлавливания уклонистов

Призывники на построении. Фото: google

Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки начали использовать бодикамеры при вручении повесток. Впрочем, адвокат Роман Симутин объясняет, что такой трюк военных является не предотвращения конфликтных ситуаций, а в качестве доказательства корректного вручения вам повестки.

Об этом Роман Симутин сообщил в соцсетях.

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Симутин отметил, что никакие законы или правила не регулируют применение бодикамер представителями ТЦК, что, по его мнению, делает их использование незаконным. Он также уточнил, что около 70% дел, которые он выиграл, были основаны на неполноте видеозаписи.

"Использование бодикамер представителями ТЦК ничем не регламентировано, то есть незаконно", — сказал адвокат.

Также юрист указал на факт, что судьи, которые решают закрыть дело, ссылаются на следующие аргументы:

возможность внешнего вмешательства;

непригодность видео в качестве доказательства;

стандарт доказательства вины за пределами разумного сомнения.

Работники ТЦК надеются представить в суде отрывки из видео с бодикамер, то есть использовать те моменты, которые подтверждают вручение повестки или отказ в ее принятии.

"Утверждение начальника Черниговского ТЦК, что это делается для предотвращения или документирования конфликтных ситуаций, полностью бессмысленно. Видео будет использоваться в суде в качестве доказательства корректного вручения вам повестки", — заявил адвокат.

Адвокат рекомендует, если представитель ТЦК записывает вручение повестки на камеру, следует включить запись на своем мобильном телефоне.

Напомним, что в Украине рассматривается возможность расширения категории граждан, которые не могут быть мобилизованы. Таким образом, от военного призыва могут освободить сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Также мы сообщали, что время военного положения некоторой категории мужчин все же можно выезжать за границу. Больше шансов на выезд есть у тех, кто имеет троих и больше детей.