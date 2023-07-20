В Минобороны рассказали, куда сообщать о злоупотреблениях в работе ТЦК и СП

Мужчине выписывают повестку в ТЦК. Фото: vn.20minut.ua

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк рассказал, куда могут сообщить люди о злоупотреблениях в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом Александр Павлюк написал в своем Telegram-канале.

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"В средствах массовой информации и социальных сетях расширена информация об отдельных случаях недостойного поведения военнослужащих из состава ТЦК и СП по отношению к гражданам Украины", — рассказал Павлюк.

По его словам, на все случаи, которые позорят звание военнослужащего ВСУ или офицера, будет соответствующая жесткая реакция. По каждой скандальной ситуации будет проводиться служебное расследование, а виновных привлекут к ответственности.

Куда сообщать:

по номеру 0 800 31 01 79;

по электронной почте [email protected];

в чат-боте в Telegram.

"Преодолеть вызовы, которые сегодня стоят перед нами, мы можем только вместе!" — добавил Павлюк.

Пост Павлюка. Фото: скриншот

Напомним, в Чернигове в ТЦК (Территориальный центр комплектования) удерживали адвоката, который пришел оказать юридическую помощь своему клиенту. Он приехал туда, чтобы подать документы.

Также мы писали, что в сети распространяется видео о якобы очередных бесчинствах работников Одесских ТЦК. Мужчины в военной форме задержали прохожего в Хаджибейском районе города.