Посилення мобілізації в Україні: як ТЦК анулюють відстрочки аспірантам

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

В Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки. У разі відсутності відстрочки та хвороб, які не дозволяють нести службу, таких громадян, як правило, призивають до лав ЗСУ. Проте бувають випадки, коли військкоми діють нечесним шляхом й фактично анулюють відстрочення тим, хто мав на них право.

Про такі випадки розповів військовий юрист Микола Максимов в коментарі виданню "Фокус".

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Так, за словами правознавця, йому відомі випадки про такі "приховані хитрощі" від представників ТЦК, які застосовують щодо аспірантів та студентів.

Як анулюють відстрочки в аспірантів — роз'яснення фахівця

До прикладу, аспіранту можуть наказати пред'явити документи, яких у нього апріорі не може бути, зокрема, це студентський квиток.

Поки людина намагається зібрати усі документи та довідки або довести, що певних паперів вона мати не може, її направляють на військову медкомісію, а далі — мобілізаційне розпорядження й про відстрочку можна забути.

"Уже є випадки серед моїх клієнтів, коли військкомати вимагали величезну кількість додаткових документів, які доводять право військовозобов'язаного на відстрочку. Наприклад, в аспіранта вимагали студентський квиток, хоча в аспірантів такого документа немає, а також письмові звіти про складання сесій. Якщо військовозобов'язаний не може пред'явити документи за запитом військкомату, його направляють на ВЛК, а після вручають мобілізаційне розпорядження, що нібито людина не встигла оформити відстрочку", — розповів Максимов.

Знаючи про такі можливі дії з боку військкомів, чоловіки, що навчаються в аспірантурі можуть підготуватися заздалегідь й заручитися підтримкою адвокатів або юристів.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Чи можуть забрати право на відстрочку у студентів — побоювання юриста

Також юрист вважає, якщо парламент прийме рішення посилити мобілізацію, то деякі норми, які надають право на відстрочку певній категорії студентів, будуть переглянуті.

До прикладу, він не виключає, що таке право можуть забрати у тих, хто здобуває другу або третю освіту після 30 років і вступав до навчальних закладів 2022 року після введення воєнного стану.

"Перші категорії, хто потенційно могли б потрапити під законодавчі зміни, це студенти 40-45 років, які 2022 року вирішили здобути другу або третю освіту", — розповів Максимов.

Раніше ми писали, які документи про військовий облік зобов'язаний мати абітурієнт та яким чином вони повинні бути оформлені.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть отримати відстрочку студенти-дистанційники іноземного вишу.

Також ми розповідали, чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років без військового досвіду.