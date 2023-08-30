Юристка розповіла, за що переселенцям-чоловікам загрожують штрафи

Чоловіки під будівлею ТЦК. Фото: Новини.LIVE

В період мобілізації переселенці зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання територіальні центри комплексування і соціальної підтримки. І вже після цього — звертатись до центрів соціального захисту для оформлення довідки ВПО.

Що загрожує переселенцям чоловікам, якщо вони не стануть на облік, розповіла адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко в коментарі РБК-Україна.

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Переселенець має відразу після переїзду стати на облік до військкомату за своїм фізичним місцем перебування, каже юрист.

"Щоб не порушувати процедуру і потім не платити адміністративний штраф, то варто зробити саме у такій послідовності: спершу військкомат, потім центр соціального захисту. Загалом можна звернутись спершу й за довідкою ВПО, але якщо вас зупинять на вулиці для вручення повістки, то виникне питання, чому ви не повідомили військкомат про нове місце проживання", — пояснює фахівець.

Яким є розмір штрафів

За словами Аніщенко, в такій ситуації встановлено штраф у розмірі від 1600 до 3500 гривень. Треба врахувати, що суму штрафу в конкретному випадку встановлює воєнком і може трактувати цю норму на власний розсуд.

При цьому варто враховувати, що у військкоматів зараз нема доступу до реєстру вимушених переселенців. Такі дані працівники ТЦК зараз дізнаються, переважно коли пишуть окремі запити до відповідних структур, пояснив юрист.

"Зараз часто кажуть про те, що ці повноваження військкоматів будуть розширені. Але на цей час військкомат може зробити окремий запит до центру наданні адміністративних послуг щодо конкретної особи, чи стала вона на облік. Але говорити про те, що це роблять стабільно раз в тиждень, спеціально для того, щоб поставити на облік нових людей — однозначно ні, такого немає", — каже юристка.

З іншого боку, їй відомі випадки, коли люди приїздили у певний район як вимушені переселенці, а сусіди чи хтось ще повідомляли військкомат, що там поселилися ВПО.

"Якщо чоловік призовного віку не піде відразу у військкомат, а звернеться тільки в ЦНАП за довідкою ВПО, йому не відмовлять, все оформлять. Але якщо він проживає в іншій місцевості і отримав повістку, то в першу чергу у військкоматі він отримає штраф", — зауважує Катерина Аніщенко.

Додамо, що з огляду на продовження воєнного стану в Україні триває мобілізація. Водночас умов для посилення призову поки що немає.

Нагадаємо, нещодавно голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури.