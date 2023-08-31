Юристка объяснила, кому будут вручать повестки после женитьбы или развода

Развод семейной пары. Фото: freepik

В последнее время в Украине продолжается дискуссия, передают ли государственные органы данные о военнообязанных призывного возраста военкоматам. Украинцев интересует, действительно ли после регистрации женитьбы или развода будут вручать повестки.

Этот вопрос разъяснила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко в комментарии РБК-Украина.

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Кому будут вручать повестки после женитьбы или развода

Адвокат рассказывает, что не означает, что сразу после развода или женитьбы будут вручать повестку. Обязанность направлять эти данные в районный ТЦК в ЗАГСов была еще до вторжения РФ в Украину, но до войны это могли делать, а могли и не делать. Ответственность директора ЗАГСа за неотправку данных не была предусмотрена. А сейчас эту ситуацию взяли на контроль, и ЗАГСы активнее сообщают военкоматы о том, что тот или иной гражданин развелся или женился.

Однако это не значит, что сразу после этого нужно уходить на фронт. Да, Анищенко поделилась историей по личному опыту, когда женщины хотели развестись, а мужчины просили отложить этот вопрос, потому что их тогда, мол, сразу отправят на фронт.

"Если развод происходит через суд, одно такое решение направляется женщине, второе — мужчине, а третье — в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния. Эти органы имеют доступ в Государственный реестр актов гражданского состояния", — объясняет специалист.

Напомним, недавно адвокат рассказал, какие категории женщин должны встать на военный учет уже осенью.