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Адвокат розповів, які категорії жінок мають стати на військовий облік восени

29 серпня 2023 18:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Адвокат розповів, які категорії жінок мають стати на військовий облік восени
Жінки у Збройних силах України. Фото: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні жінки, так само як і чоловіки, можуть ставати на військовий облік. Відмінність у тому, що більшість українок можуть це робити за власним бажанням. Проте є певна категорія жінок, для яких перебування на військовому обліку буде обов'язковим з 1 жовтня 2023 року.

Про це розповів адвокат Володимир Крекотень на своїй сторінці в соцмережі.

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Які жінки повинні стати на військовий облік 

Згідно з чинним законодавством, обов'язковому військовому обліку з 1 жовтня 2023 року підлягають виключно лікарі та фармацевти. Що стосується жінок інших спеціальностей та професій, що споріднені з військово-обліковими, то вони поки що можуть ставати на військовий облік за власним бажанням.

Правила перетину державного кордону жінками

Наразі незалежно від спеціальності, професії, факту перебування на військовому обліку та наявності статусу військовозобов'язаного, для жінок не існує жодних перешкод для перетину кордону. Це також регулюється чинним українським законодавством.

"Проте не виключено, що ситуація може змінитися. Враховуючи всю диджиталізацію військового обліку, яка зараз дуже активно впроваджується, певні заборони можуть виникнути й для жінок, які перебуватимуть на військовому обліку. Але це поки що лише припущення", — зазначив адвокат.

Раніше ми розповідали, Зіньківський районний суд Полтавської області виправдав, ухилянта, який отримав кілька повісток. Суд визнав його невинним і незвично обґрунтував своє рішення на 35 сторінках.

Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури.

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