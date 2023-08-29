Адвокат рассказал, какие категории женщин должны стать на военный учет осенью

Женщины в Вооруженных силах Украины. Фото: АрмияИнформ

В Украине женщины, как и мужчины, могут становиться на военный учет. Разница в том, что большинство украинок могут это делать по собственному желанию. Однако есть определенная категория женщин, для которых пребывание на военном учете будет обязательно с 1 октября 2023 года.

Об этом рассказал адвокат Владимир Крекотень на своей странице в соцсети.

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Согласно действующему законодательству обязательному военному учету с 1 октября 2023 года подлежат исключительно врачи и фармацевты. Что касается женщин других специальностей и профессий, родственных военно-учетным, то они пока могут становиться на военный учет по собственному желанию.

Правила пересечения государственной границы женщинами

В настоящее время, независимо от специальности, профессии, факта пребывания на военном учете и наличия военнообязанного статуса, для женщин не существует никаких препятствий для пересечения границы. Это также регулируется действующим законодательством Украины.

"Однако не исключено, что ситуация может измениться. Учитывая всю диджилизацию военного учета, которая сейчас очень активно внедряется, определенные запреты могут возникнуть и для женщин, стоящих на военном учете. Но это пока только предположение", — отметил адвокат.

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Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.