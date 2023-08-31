Юристка пояснила, кому будуть вручати повістки після одруження або розлучення

Розлучення сімейної пари. Фото: freepik

Останнім часом в Україні триває дискусія, чи передають державні органи дані про військовозобов'язаних призивного віку до військкоматів. Українців цікавить, чи справді після реєстрації одруження або розлучення будуть вручати повістки.

Це питання роз'яснила адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко у коментарі РБК-Україна.

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Кому будуть вручати повістки після одруження або розлучення

Адвокатка розповідає, що не означає, що одразу після розлучення чи одруження будуть вручати повістку. Обов'язок направляти ці дані до районного ТЦК у РАЦСів був ще до вторгнення РФ в Україну, але до війни це могли робити, а могли й не робити. Відповідальності директора РАЦСу за невідправку даних не було передбачено. А зараз цю ситуацію взяли на контроль, і РАЦСи активніше повідомляють військкомати про те, що той чи інший громадянин розлучився або одружився.

Однак це не означає, що одразу після цього потрібно йти на фронт. Так, Аніщенко поділилася історією з особистого досвіду, коли жінки хотіли розлучитися, а чоловіки просили відкласти це питання, бо їх тоді, мовляв, відразу відправлять на фронт.

"Якщо розлучення відбувається через суд, одне таке рішення направляється жінці, друге — чоловіку, а третє — до відділів державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦСів). Ці органи мають доступ до Державного реєстру актів цивільного стану", — пояснює фахівчиня.

Нагадаємо, нещодавно адвокат розповів, які категорії жінок мають стати на військовий облік вже восени.