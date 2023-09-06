Адвокат рассказал, кого точно не мобилизуют осенью

Вручение повестки. Фото: google.com

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Гражданам дальше будут выдавать повестки, однако есть категории лиц, которых точно не мобилизуют.

Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец для ТСН.

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Кого не мобилизуют

Кравец рассказал, что существуют категории граждан, которые могут пойти на службу только по собственному желанию:

призывники в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не проходившие срочную службу;

женщины, пригодные по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам, с прохождением службы по месту жительства.

По словам адвоката, по состоянию на сегодняшний день, хотя Верховная Рада Украины уменьшила возраст срочной службы до 25 лет, президент Владимир Зеленский еще не подписал эти изменения.

"Фактически до 27 лет, если лицо не служило, мобилизовать его не могут, потому что срочной службы у нас сейчас нет", — отметил Кравец.

Он пояснил, если лицо ограниченно пригодно, то его могут мобилизовать.

"Если лицо не пригодно и исключено с воинского учета, то мобилизовать его не могут. Также не могут мобилизовать лиц, освобожденных из мест наказаний, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления", — добавил адвокат.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Поэтому получить повестки могут все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет, но есть нюансы.

Также мы рассказывали, имеет ли мужчина право на отсрочку, если его жена уже служит в ВСУ.

Среди украинцев распространено мнение, что работники ТЦК и СП не имеют права заходить в частные помещения граждан с целью вручить повестку. Юристка объяснила, могут ли представители военкоматов посетить непосредственно ваш дом.

Ранее мы писали, к каким уловкам прибегают работники ТЦК, чтобы вручить повестки. Также юрист объяснил, могут ли сотрудники ТЦК проверять на улице документы для вручения повестки.

Добавим, глава адвокатского объединения "Кравець і партнери" Ростислав Кравец разъяснил, можно ли отказаться от мобилизации.