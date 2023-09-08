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Вениславский рассказал, какие изменения для выезда за границу ждут женщин

8 сентября 2023 12:06
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Запретят ли женщинам выезд за границу — ответ Федора Вениславского
Член парламентского Комитета по национальной безопасности Федор Вениславский. Фото: Укринформ
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В последнее время ходят слухи, что выезд за границу женщинам также будет запрещен. Однако это правило действует не для всех, а только для тех, кто будет состоять на военном учете.

Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

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Запретят ли женщина выезд за границу

Как известно, ограничения на выезд за границу будут касаться только военнообязанных женщин, которые уже были мобилизованы.

"Ограничения на выезд за границу будут касаться исключительно уже мобилизованных женщин в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — отметил Вениславский.

Он также добавил, что женщины, поставленные на военный учет, не имеют ограничений для выезда.

"Сейчас есть женщины, стоящие на военном учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлены", — добавил Вениславский.

Напомним, что недавно мы писали, какую категорию женщин призовут первыми и как им будут вручать повестки.

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