Запретят ли женщинам выезд за границу — ответ Федора Вениславского

Член парламентского Комитета по национальной безопасности Федор Вениславский. Фото: Укринформ

В последнее время ходят слухи, что выезд за границу женщинам также будет запрещен. Однако это правило действует не для всех, а только для тех, кто будет состоять на военном учете.

Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

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Как известно, ограничения на выезд за границу будут касаться только военнообязанных женщин, которые уже были мобилизованы.

"Ограничения на выезд за границу будут касаться исключительно уже мобилизованных женщин в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — отметил Вениславский.

Он также добавил, что женщины, поставленные на военный учет, не имеют ограничений для выезда.

"Сейчас есть женщины, стоящие на военном учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлены", — добавил Вениславский.

Напомним, что недавно мы писали, какую категорию женщин призовут первыми и как им будут вручать повестки.