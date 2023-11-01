Чи змінять призовний вік в Україні: юрист проаналізував закон

Граничний вік призовників в Україні. Фото: УНІАН

В Україні можуть зменшити граничний вік перебування призовника на обліку з 27 до 25 років. Відповідний законопроєкт перебуває на підписі у президента Зеленського. І хоч він понад пів року не підписує цей закон, експерти наголошують, що цей документ — шлях до поповнення мобілізаційного резерву.

Хто може змінити граничний вік перебування призовника на обліку і що це змінить для хлопців 25-річного віку, у коментарі Новини.LIVE пояснив юрист Ігор Ясько.

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— Під час війни міняти граничний вік тих, хто може ставати на військовий облік, — чия відповідальність?

— У вказаному законопроєкті № 9281 від 09.05.2023 йдеться не про військовий облік загалом, а про зменшення граничного віку перебування у стані призовника — тобто періоду, коли особа ще може проходити строкову службу.

Граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників може бути змінено законом ВРУ, а потім підписує його президент. А от стати ініціатором змін у військовій сфері може, наприклад, Міноборони, Головнокомандувач Збройних Сил України тощо.

— Чи є законні варіанти, щоб змінити граничний вік до 18 або навіть раніше?

— Навіть раніше — точно ні, адже особа до 18 років (з певними винятками) вважається дитиною. Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах забороняється.

З моменту, коли школяр стає на облік у ТЦК СП, він вважається призовником, а не військовозобов’язаним, до того ж, має право реалізувати свою можливість отримати першу вищу освіту. На момент вступу на перший курс більшість ще не досягла повноліття.

Норми Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" розповсюджуються як на мирний, так і на воєнний час. Зниження граничного віку перебування у стані призовника до 18 років фактично скасує можливість проходити строкову службу, а отже — отримувати належну підготовку і бути більш ефективними у воєнний час, тому навряд чи такі зміни приймуть.

Головне науково-експертне управління зробило висновок про те, що зменшення граничного віку у запропонованому форматі (до 25 років) не є достатньо обґрунтованим. До того ж, зміни поки не підписані президентом і, можливо, й не будуть.

— Чи діятиме відстрочка для студентів, якщо зараз хлопці 25-річного віку вперше чи вдруге підуть здобувати вищу освіту?

Наразі у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зазначено, що призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають:

здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;

фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти без конкретизації віку чи кількості отриманих освіт.

Хоча вже іншим дуже дискусійним проєктом закону № 9672 "Про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"" намагаються цей момент змінити.

Студент матимете право на відстрочку, якщо здобуватиме освіту вищого рівня, ніж була у нього до того (тобто з бакалавра в магістратуру, з магістратури в аспірантуру тощо), якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення ним 30-річного віку. Поки що нічого із запропонованих змін не є чинним.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну військовозобов'язаним українцям заборонили виїзд за кордон. Проте законодавством передбачено винятки для деяких категорій чоловіків. Вони можуть покинути країну, маючи певні поважні причини та обставини.