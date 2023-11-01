Изменят ли призывной возраст в Украине: юрист проанализировал закон

Предельный возраст призывников в Украине. Фото: УНИАН

В Украине могут снизить предельный возраст пребывания призывника на учете с 27 до 25 лет. Соответствующий законопроект находится на подписи у президента Зеленского. И хотя он больше полугода не подписывает этот закон, эксперты отмечают, что этот документ — путь к пополнению мобилизационного резерва.

Кто может изменить предельный возраст пребывания призывника на учете и что это изменит для ребят 25-летнего возраста, в комментарии Новини.LIVE объяснил юрист Игорь Ясько.

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— В указанном законопроекте № 9281 от 09.05.2023 идет речь не о военном учете в целом, а об уменьшении предельного возраста пребывания в состоянии призывника — то есть периода, когда лицо еще может проходить срочную службу.

Предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников может быть изменен законом ВРУ, а затем подписывает его президент. А вот стать инициатором изменений в военной сфере может, например, Минобороны, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины и т. д.

— Есть ли законные варианты, чтобы изменить предельный возраст до 18 или даже раньше?

— Даже раньше — точно нет, ведь лицо до 18 лет (с определенными исключениями) считается ребенком. Участие детей в военных действиях и вооруженных конфликтах запрещается.

С момента, когда школьник становится на учет в ТЦК СП, он считается призывником, а не военнообязанным, к тому же имеет право реализовать свою возможность получить первое высшее образование. На момент поступления на первый курс большинство еще не достигло совершеннолетия.

Нормы Закона "О воинской обязанности и военной службе" распространяются как на мирное, так и военное время. Снижение предельного возраста пребывания в состоянии призывника до 18 лет фактически отменит возможность проходить срочную службу, а значит получать должную подготовку и быть более эффективными в военное время, поэтому вряд ли такие изменения примут.

Главное научно-экспертное управление сделало вывод о том, что уменьшение предельного возраста в предложенном формате (до 25 лет) не достаточно обосновано. К тому же, изменения пока не подписаны президентом и, возможно, и не будут.

— Будет ли действовать отсрочка для студентов, если сейчас ребята 25-летнего возраста впервые или второй раз пойдут на высшее образование?

В настоящее время в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат:

соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;

профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования без конкретизации возраста или количества полученных образований.

Хотя уже другим очень дискуссионным проектом закона №9672 "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"" пытаются этот момент изменить.

Студент будет иметь право на отсрочку, если будет получать образование более высокого уровня, чем было у него до того (т.е. с бакалавра в магистратуру, с магистратуры в аспирантуру и т. п.), если обучение было начато не позднее года достижения им 30-летнего возраста. Пока что ничего из предложенных изменений не действует.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину военнообязанным украинцам запретили выезд за границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин. Они могут покинуть страну, имея некоторые уважительные причины и обстоятельства.