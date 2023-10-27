Виїзд чоловіків за кордон з 1 листопада ― які умови та кого точно випустять

Перевірка громадянина на кордоні. Фото: Укрінформ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну військовозобов'язаним українцям заборонили виїзд за кордон. Проте, законодавством передбачено винятки для деяких категорій чоловіків. Вони можуть покинути країну, маючи певні поважні причини та обставини.

Зокрема, про це йдеться в постанові № 57 Кабінету міністрів України "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

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Законом України передбачено, що за наявності відповідних документів виїжджати з країни можуть наступні категорії чоловіків:

до 18 років та після 60 років;

від 18 до 60, які постійно проживають за кордоном та мають відповідну позначку про це у паспорті;

виключені з військового обліку за станом здоров’я віком від 18 до 60 років;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за станом здоров’я;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон за сімейними обставинами;

від 18 до 60 років, яким дозволено виїзд за кордон через професію.

Остаточне рішення про дозвіл на виїзд за кордон приймають у підрозділі прикордонників, який перевіряє документи в особи.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Підстави для виїзду за кордон з 1 листопада — повний перелік

Виїжджати за кордон зможуть громадяни за наступними причинами:

стан здоров’я (на лікування);

для навчання (до прикладу, якщо студент вступив до іноземного вишу до повномасштабного вторгнення);

сімейні обставини;

професія (до прикладу, відрядження);

допомога ЗСУ.

За станом здоров’я можуть виїхати:

особи з інвалідністю І-ІІІ групи за наявності відповідних документів, які підтверджують інвалідність та соцвиплати;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування і отримують соціальні послуги із стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання;

особи зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалі у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування з пред’явленням відповідних документів та один супроводжуючий родич І лінії спорідненості з відповідними документами, які дозволяють виїзд;

особи, які за станом здоров’я отримали відстрочку від мобілізації або зняті чи виключені з військового обліку за рішенням ВЛК через тимчасову непридатність до служби строком до 6 місяців та мають відповідні документи з ТЦК, які доводять це.

Військовозобов'язані громадяни України, народні депутати, військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування чи на реабілітацію. Але для цього треба відповідне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що закордонна установа охорони здоров'я приймає їх на лікування.

За професією військовозобов’язані чоловіки можуть перетнути кордон у таких випадках:

працівники дипломатичної служби, які направляються у службове або довготермінове відрядження, і члени їх сімей, які перебуватимуть разом з ними за місцем їх довготермінового відрядження;

працівники закладів догляду, які перебувають на військовому обліку, з розрахунку одна особа на 25 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду;

члени екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах, суднах внутрішнього плавання;

працівники залізничного транспорту;

авіаційний персонал ― у відрядження чи на навчання;

водії транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

військові у відпустку ― за наявності дозволу з військової частини;

військові, які проходять військову підготовку за кордоном.

За сімейними обставинами можуть виїхати чоловіки призовного віку, які є:

батьками-одинаками (виховують самостійно дитину/дітей у віці до 18 років);

батьками, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

родичами які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особами, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують для виїзду за межі України;

особами, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особами, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

опікунами осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України.

Для допомоги ЗСУ можуть виїхати:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури (артисти, ведучі, шоумени) для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах.

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Чоловікам можуть узаконити перетин кордону — новий закон

Нещодавно у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт, який у разі прийняття, дозволятиме усім українським чоловікам безперешкодно покидати територію держави за однієї умови — фінансовий внесок на потреби Збройних сил України.

Для перетину кордону буде сформовано спеціальний банківський рахунок із резервом на суму 5 прожиткових мінімумів для осіб працездатного віку. Станом на 2023 рік це 13 420 грн.

Потім кожного місяця відбуватимуться перекази на потреби ЗСУ в розмірі податку з мінімальної зарплати.

Як кажуть автори документа, суть ідеї в тому, щоб випускати чоловіків за кордон на заробітки, адже багатьом українцям, яких не мобілізували, важко знайти роботу, щоб прогодувати сім’ю.

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