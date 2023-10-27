Выезд мужчин за границу с 1 ноября ― какие условия и кого точно выпустят

Проверка гражданина на границе. Фото: Укринформ

С начала полномасштабного вторжения в Украину военнообязанным украинцам запретили выезд за границу. Однако законодательством предусмотрены исключения для некоторых категорий мужчин. Они могут покинуть страну, имея некоторые уважительные причины и обстоятельства.

В частности, об этом говорится в постановлении №57 Кабинета министров Украины "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Читайте также:

Кто из мужчин может пересекать границу с 1 ноября — семь категорий

Законом Украины предусмотрено, что при наличии соответствующих документов выезжать из страны могут следующие категории мужчин:

до 18 лет и после 60 лет;

от 18 до 60, постоянно проживающих за границей и имеющих соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключенные из военного учета по состоянию здоровья в возрасте от 18 до 60 лет;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу из-за профессии.

Окончательное решение о разрешении на выезд за границу принимается в подразделении пограничников, которые проверяют документы у лица.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Основания для выезда за границу с 1 ноября — полный перечень

Выезжать за границу смогут граждане по следующим причинам:

состояние здоровья (для лечения);

для обучения (к примеру, если студент поступил в иностранный вуз до полномасштабного вторжения);

семейные обстоятельства;

профессия (к примеру, командировки);

помощь ВСУ.

По состоянию здоровья могут выехать:

лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты;

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию;

лица из сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, разрешающими выезд;

лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты или исключены из военного учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы.

Военнообязанные граждане Украины, народные депутаты, военнослужащие могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава, что иностранное учреждение здравоохранения принимает их на лечение.

По профессии военнообязанные мужчины могут пересечь границу в следующих случаях:

работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки;

работники учреждений по уходу, состоящие на военном учете, из расчета один человек на 25 человек с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе;

члены экипажей кораблей, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал в командировку или на обучение;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военные в отпуск — при наличии разрешения по воинской части;

военные, проходящие военную подготовку за границей.

По семейным обстоятельствам могут уехать мужчины призывного возраста, которые являются:

родителями-одиночками (воспитывают самостоятельно ребенка/детей в возрасте до 18 лет);

родителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, воспитывающими ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родителями, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

родственниками, которые сопровождают детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации;

лицами, имеющими жену (супруга) среди лиц с инвалидностью и сопровождающих для выезда за пределы Украины;

лицами, имеющими одного из родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождают одного из таких родителей для выезда за пределы Украины;

лицами, осуществляющими постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающих таких лиц для выезда за пределы Украины;

опекунами лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины.

Для помощи ВСУ могут выехать:

водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь;

деятели культуры (артисты, ведущие, шоумены) для благотворительного сбора средств и представления страны на международной арене;

спортсмены и тренеры для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах.

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Мужчинам могут узаконить пересечение границы — новый закон

Недавно в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект, который в случае принятия, позволит всем украинским мужчинам беспрепятственно покидать территорию государства при одном условии — финансовый взнос на нужды Вооруженных сил Украины.

Для пересечения границы будет сформирован специальный банковский счет с резервом на сумму 5 прожиточных минимумов для лиц трудоспособного возраста. По состоянию на 2023 год это 13420 грн.

Затем каждый месяц будут проходить переводы на нужды ВСУ в размере налога с минимальной зарплаты.

Как говорят авторы документа, суть идеи в том, чтобы выпускать мужчин за границу на заработки, ведь многим не мобилизованным украинцам трудно найти работу, чтобы прокормить семью.

Ранее мы сообщали, сколько должностных лиц пытались незаконно уехать за границу.

Напомним, мы писали, какие документы должны быть у военнообязанного при выезде за границу.

Также мы рассказывали, как мужчинам вернуться в Украину и уехать повторно.