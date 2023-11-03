Что делать студенту, если пришла повестка — ответ адвоката

Юноши в военкомате. Иллюстративное фото: соцсети

Сейчас в Украине идет всеобщая мобилизация. Поэтому правозащитники дали несколько советов студентам о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщил юрист и адвокат Ростислав Кравец, пишет "Факты".

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Как студенту получить отсрочку

По словам адвоката, согласно статье 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на особый период:

соискатели профессионального (профессионально-технического) образования;

студенты профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты.

Все студенты дневной формы обучения, как отмечает правозащитник, имеют право на отсрочку от призыва. Однако иногда ТЦК СП независимо от возраста, специализации, уже имеющегося образования могут ошибочно вручить повестку. Если так получилось, и студент получил повестку, он должен сообщить ТЦК о своей отсрочке, чтобы не быть мобилизованным.

"Для этого нужно сразу отправить письменное заявление в ТЦК и СП на отсрочку от мобилизации. К заявлению добавьте копии документов, которые могут подтвердить, что вы являетесь студентом дневной формы в высшем учебном заведении", — отмечает Кравец.

Напомним, что ранее юристы объяснили процедуру возможного снижения в Украине призывного возраста, касается ли это явление студентов. Также нардеп Федор Вениславский объяснил, отменят ли отсрочку мужчинам, внезапно решившим стать студентами.