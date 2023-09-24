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Мобілізація студентів: у ТЦК пояснили, кого можуть призвати

24 вересня 2023 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація студентів: у ТЦК пояснили, кого можуть призвати
Студенти під час занять. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні помітили наплив чоловіків 30-річного віку до навчальних закладів з метою здобути другу, а то й третю освіту. У ТЦК пояснили, чи відбуватиметься мобілізація таких студентів.

Про це повідомляє Житомирський обласний ТЦК та СП.

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Зазначається, що Верховна Рада зареєструвала законопроєкт, що передбачає зміни до статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ці нововведення стосуються скасування відстрочки для студентів, які здобувають другу вищу освіту після 30 років.

Однак ці зміни ще не ухвалено, а студенти отримують повістки з метою оновити інформацію про себе та підтвердили факт навчання у відповідному закладі.

Таким чином згідно з Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" всі студенти мають обов'язок подавати щорічно до 1 жовтня документи та відповідну довідку в місцеві ТЦК.

"Насправді громадяни України які прибувають в ТЦК та СП для отримання відстрочки від мобілізації, направляються на ВЛК для обстеження та встановлення факту придатності до військової служби. Адже лише придатним надається відстрочка, а не придатні виключається з військового обліку", — пояснили в ТЦК.

Нагадаємо, що народні депутати України пропонують давати відстрочку від мобілізації студентам, які здобувають другу вищу освіту, яка необхідна для відновлення економіки України.

Також ми повідомляли, що понад 500 днів в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки та призивають до лав ЗСУ. Проте є категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації, їх можуть взяти на військову службу лише за добровільною згодою. 

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