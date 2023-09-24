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Мобилизация студентов: в ТЦК объяснили, кого могут призвать

24 сентября 2023 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация студентов: в ТЦК объяснили, кого могут призвать
Студенты на занятиях. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время военного положения и общей мобилизации в Украине заметили наплыв мужчин 30-летнего возраста в учебные заведения с целью получить второе, а то и третье образование. В ТЦК объяснили, будет ли происходить мобилизация таких студентов.

Об этом сообщает Житомирский областной ТЦК и СП.

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Мобилизируют ли студентов

Отмечается, что Верховная Рада зарегистрировала законопроект, предусматривающий изменения в статью 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Эти нововведения касаются отмены отсрочки для студентов, получающих второе высшее образование после 30 лет.

Однако эти изменения еще не приняты, а студенты получают повестки с целью обновления информации о себе и подтвердили факт обучения в соответствующем заведении.

Таким образом, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" все студенты обязаны подавать ежегодно до 1 октября документы и соответствующую справку в местные ТЦК.

"На самом деле граждане Украины, прибывающие в ТЦК и СП для получения отсрочки от мобилизации, направляются на ВЛК для обследования и установления факта годности к военной службе. Ведь только годным предоставляется отсрочка, а не пригодные исключается из военного учета", — пояснили в ТЦК.

Напомним, что народные депутаты Украины предлагают давать отсрочку от мобилизации студентам, получающим второе высшее образование, необходимое для восстановления экономики Украины.

Также мы сообщали, что более 500 дней в Украине идет общая мобилизация и военное положение. Военнообязанным мужчинам вручают повестки и призывают в ряды ВСУ. Однако есть категории граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации, их могут взять на военную службу только по добровольному согласию.

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