Мобілізація в Україні: які студенти отримають відстрочку від армії

Студенти у ТЦК. Фото: Google

Народні депутати України пропонують давати відстрочку від мобілізації студентам, які здобувають другу вищу освіту, яка необхідна для відновлення економіки України.

У Верховній Раді зареєстрований такий законопроєкт.

Читайте також:

Відстрочка від мобілізації

Адвокат Роман Сімутін пояснює, що буде, якщо цей законопроєкт все ж таки ухвалять.

Він вважає, що цей документ більш адекватний з прав людини. Донедавна народні обранці пропонували скасувати відстрочку від мобілізації студентам та аспірантам, які досягли 30-річного віку, оскільки вікова межа — це дискримінаційна норма.

Хто не отримає відстроку, якщо документ ВР ухвалить:

Відстрочку не отримають лише студенти, які здобувають другу чи третю освіту (без урахування віку). А от у аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формі, відстрочка від мобілізації буде.

Відстрочку від мобілізації отримають ті, хто здобувають освіту за спеціальностями, яким надається особлива підтримка, незалежно від наявності здобутого раніше рівня освіти. Список спеціальностей визначить Міносвіти.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що після так званих виборів окупанти забули про свої обіцянки. Щобільше, на захоплених територіях вони почали хвилю мобілізації.

Лисогор уточнив, що у Половинкиному на Старобільщині, як і в низці інших населених пунктів, активно діють мобільні команди військових комісаріатів.