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Мобилизация в Украине: какие студенты получат отсрочку от армии

20 сентября 2023 00:36
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобилизация в Украине: какие студенты получат отсрочку от армии
Студенты в ТЦК. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Народные депутаты Украины предлагают давать отсрочку от мобилизации студентам, получающим второе высшее образование, необходимое для восстановления экономики Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован такой законопроект.

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Отсрочка от мобилизации

Адвокат Роман Симутин объясняет, что будет, если этот законопроект все же будет принят.

Он считает, что этот документ более адекватен по правам человека. До недавнего времени народные избранники предлагали отменить отсрочку от мобилизации студентам и аспирантам, достигшим 30-летнего возраста, поскольку возрастной предел — это дискриминационная норма.

Кто не получит отсрочку, если документ ВР примет:

  • Отсрочку не получат только студенты, получающие второе или третье образование (без учета возраста). А вот у аспирантов и докторантов, которые учатся на дневной или дуальной форме, отсрочка мобилизации будет.
  • Отсрочку от мобилизации получат те, кто выбрал специальность, которой предоставляется особая поддержка, независимо от наличия полученного ранее уровня образования. Список специальностей определит Минобразования.

Напомним, глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что после так называемых выборов кафиры забыли о своих обещаниях. Более того, на захваченных территориях они начали волну мобилизации .

Лысогор уточнил, что в Половинкино на Старобельщине, как и в ряде других населенных пунктов, активно действуют мобильные команды военных комиссариатов.

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