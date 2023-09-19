В яких регіонах найбільше ухилянтів від мобілізації: статистика

Перевірка військово-облікових документів в ТЦК. Фото: МОТЦК та СП

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, однак є чимало ухилянтів, які відмовляються проходити військові службу. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, в Україні розпочато 7 312 кримінальних проваджень за фактами ухилення від призову за мобілізацією.

Про це повідомляють Vesti.ua.

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Згідно зі статистикою видання, найбільше проваджень відкрили у наступних регіонах:

в Закарпатській — 902,

Дніпропетровській — 628,

Миколаївській — 518,

Львівській — 514,

Волинській — 439,

Вінницькій — 434,

Чернівецькій — 420,

Харківській — 372,

Рівненській — 350,

Тернопільській — 330,

Сумській — 312.

Окрім того, оголосили підозру 1 885 людині і Закарпатська область знову лідирує (320). Окрім неї до списку увійшли:

Волинська — 180,

Львівська — 152,

Рівненська — 149,

Дніпропетровська — 134,

Полтавська — 105,

Миколаївська — 88,

Тернопільська — 87,

Харківська — 78,

Житомирська — 75,

Івано-Франківська — 69,

Чернігівська — 67,

Вінницька — 60.

А загалом до суду відправили 1 756 обвинувальних актів і в цьому переліку Закарпатська область — 289 знову на першому місці. За нею ідуть:

Волинська — 165,

Рівненська — 142,

Львівська — 135,

Дніпропетровська — 127,

Полтавська — 100,

Тернопільська — 82,

Миколаївська — 80,

Житомирська — 74,

Харківська — 71,

Чернігівська — 67,

Івано-Франківська — 66,

Вінницька — 58.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що громадяни України, які придбали довідки для того, аби виїхати за кордон, будуть мати юридичні проблеми після того, як захочуть повернутися назад. До таких українців будуть застосовуватися судові рішення.​​​​​​