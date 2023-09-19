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В каких регионах больше всего уклонистов от мобилизации: статистика

19 сентября 2023 08:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В каких регионах больше всего уклонистов от мобилизации: статистика
Проверка военно-учетных документов в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, однако есть немало уклонистов, которые отказываются проходить военную службу. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине начато 7 312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации.

Об этом сообщают Vesti.ua.

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Согласно статистике издания, больше всего производств открыли в следующих регионах:

  • в Закарпатской — 902,
  • Днепропетровской — 628,
  • Николаевской — 518,
  • Львовской — 514,
  • Волынской — 439,
  • Винницкой — 434,
  • Черновицкой — 420,
  • Харьковской — 372,
  • Ровенской — 350,
  • Тернопольской — 330,
  • Сумской — 312.

Кроме того, объявили подозрение 1 885 человек и Закарпатская область снова лидирует (320). Кроме нее в список вошли:

  • Волынская — 180,
  • Львовская — 152,
  • Ровенская — 149,
  • Днепропетровская — 134,
  • Полтавская — 105,
  • Николаевская — 88,
  • Тернопольская — 87,
  • Харьковская — 78,
  • Житомирская — 75,
  • Ивано-Франковская — 69,
  • Черниговская — 67,
  • Винницкая — 60.

Всего в суд отправили 1 756 обвинительных актов и в этом перечне Закарпатская область — 289 снова на первом месте. За ней следуют:

  • Волынская — 165,
  • Ровенская — 142,
  • Львовская — 135,
  • Днепропетровская — 127,
  • Полтавская — 100,
  • Тернопольская — 82,
  • Николаевская — 80,
  • Житомирская — 74,
  • Харьковская — 71,
  • Черниговская — 67,
  • Ивано-Франковская — 66,
  • Винницкая — 58.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что граждане Украины, которые приобрели справки для того, чтобы выехать за границу, будут испытывать юридические проблемы после того, как захотят вернуться назад. К таким украинцам будут применяться судебные решения.

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