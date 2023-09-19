В каких регионах больше всего уклонистов от мобилизации: статистика

Проверка военно-учетных документов в ТЦК. Фото: МОТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, однако есть немало уклонистов, которые отказываются проходить военную службу. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине начато 7 312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации.

Об этом сообщают Vesti.ua.

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Согласно статистике издания, больше всего производств открыли в следующих регионах:

в Закарпатской — 902,

Днепропетровской — 628,

Николаевской — 518,

Львовской — 514,

Волынской — 439,

Винницкой — 434,

Черновицкой — 420,

Харьковской — 372,

Ровенской — 350,

Тернопольской — 330,

Сумской — 312.

Кроме того, объявили подозрение 1 885 человек и Закарпатская область снова лидирует (320). Кроме нее в список вошли:

Волынская — 180,

Львовская — 152,

Ровенская — 149,

Днепропетровская — 134,

Полтавская — 105,

Николаевская — 88,

Тернопольская — 87,

Харьковская — 78,

Житомирская — 75,

Ивано-Франковская — 69,

Черниговская — 67,

Винницкая — 60.

Всего в суд отправили 1 756 обвинительных актов и в этом перечне Закарпатская область — 289 снова на первом месте. За ней следуют:

Волынская — 165,

Ровенская — 142,

Львовская — 135,

Днепропетровская — 127,

Полтавская — 100,

Тернопольская — 82,

Николаевская — 80,

Житомирская — 74,

Харьковская — 71,

Черниговская — 67,

Ивано-Франковская — 66,

Винницкая — 58.

Напомним, недавно советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что граждане Украины, которые приобрели справки для того, чтобы выехать за границу, будут испытывать юридические проблемы после того, как захотят вернуться назад. К таким украинцам будут применяться судебные решения.