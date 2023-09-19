В каких регионах больше всего уклонистов от мобилизации: статистика
В Украине продолжается военное положение и мобилизация, однако есть немало уклонистов, которые отказываются проходить военную службу. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине начато 7 312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации.
Об этом сообщают Vesti.ua.
Где больше всего уклонистов в Украине
Согласно статистике издания, больше всего производств открыли в следующих регионах:
- в Закарпатской — 902,
- Днепропетровской — 628,
- Николаевской — 518,
- Львовской — 514,
- Волынской — 439,
- Винницкой — 434,
- Черновицкой — 420,
- Харьковской — 372,
- Ровенской — 350,
- Тернопольской — 330,
- Сумской — 312.
Кроме того, объявили подозрение 1 885 человек и Закарпатская область снова лидирует (320). Кроме нее в список вошли:
- Волынская — 180,
- Львовская — 152,
- Ровенская — 149,
- Днепропетровская — 134,
- Полтавская — 105,
- Николаевская — 88,
- Тернопольская — 87,
- Харьковская — 78,
- Житомирская — 75,
- Ивано-Франковская — 69,
- Черниговская — 67,
- Винницкая — 60.
Всего в суд отправили 1 756 обвинительных актов и в этом перечне Закарпатская область — 289 снова на первом месте. За ней следуют:
- Волынская — 165,
- Ровенская — 142,
- Львовская — 135,
- Днепропетровская — 127,
- Полтавская — 100,
- Тернопольская — 82,
- Николаевская — 80,
- Житомирская — 74,
- Харьковская — 71,
- Черниговская — 67,
- Ивано-Франковская — 66,
- Винницкая — 58.
Напомним, недавно советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что граждане Украины, которые приобрели справки для того, чтобы выехать за границу, будут испытывать юридические проблемы после того, как захотят вернуться назад. К таким украинцам будут применяться судебные решения.