Просив суворо не карати: у Луцьку чоловік відмовився від мобілізації

Повістка у руках. Фото: google.com

У Луцьку судили місцевого жителя, який отримав повістку в червні 2023 року, але відмовився від мобілізації та не прийшов до ТЦК. На суді ухилянт попросив його сильно не карати і отримав іспитовий термін позбавлення волі.

Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12 вересня 2023 року, передає ТСН.

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Як покарали ухилянта

Як відомо, обвинувачений працює барменом в одному із закладів Луцька і під час роботи йому вручили повістку. Згідно з висновками ВЛК чоловік був придатний до військової служби і вже 27 червня він повинен був прийти до ТЦК і СП для служби під час мобілізації.

Проте бармен не поспішав і взагалі не з'явився до військкомату, на суді він розкаявся та попросив його суворо не карати.

Відтак, суддя врахував "щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину". Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України. Його засудили до трьох років позбавлення волі, замінивши реальний термін на два роки іспитового.

Нагадаємо, нещодавно радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що громадяни України, які придбали довідки для того, аби виїхати за кордон, будуть мати юридичні проблеми після того, як захочуть повернутися назад. До таких українців будуть застосовуватися судові рішення.