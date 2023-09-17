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Подоляк розповів, що чекатиме на ухилянтів, які виїхали за кордон

17 вересня 2023 23:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Подоляк розповів, що чекатиме на ухилянтів, які виїхали за кордон
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: DW
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Громадяни України, які придбали довідки для того, аби виїхати за кордон, будуть мати юридичні проблеми після того, як захочуть повернутися назад. До таких українців будуть застосовуватися судові рішення.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк в ефірі російської опозиціонерки Юлії Латиніної. 

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Проблеми для втікачів

"Будуть реєстри людей, які отримували фіктивні довідки… Якщо вони зараз не повертаються, то коли війна закінчиться, у них будуть певні юридичні проблеми — з'ясовуватимуться підстави, на яких вони залишили країну тощо", — пояснив політик.

Екстрадиція порушників

За його словами, є деякі труднощі щодо екстрадиції втікачів із західних країн, адже там вважають, що людина може боятися йти на війну. На його думку, через такий шлях не варто очікувати на масове повернення українців.

"На основі цього треба буде звертатися в суди тих країн, де вони перебувають як біженці з певними юридичними статусами, щоб їм це скасували, і в судах цих країн довести, що ця людина отримала довідку не належним чином", — додав Подоляк. 

Нагадаємо, правила перетину кордону знову змінять. Так, уряд має переглянути умови виїзду за межі України для громадян, визнаних непридатними для військової служби.

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