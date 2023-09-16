Правила виїзду для непридатних до військової служби можуть змінити: Зеленський видав указ

Перевірка документів на КПП. Ілюстративне фото: google

Правила перетину кордону знову змінять. Так, уряд має переглянути умови виїзду за межі України для громадян, визнаних непридатними для військової служби.

Про йдеть в указі Президента України Володимира Зеленського.

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Указом №576/2023 Президент Зеленський доручив Уряду та відповідним службам вирішити питання перетину кордону громадянами України, які визнані непридатними до військової служби.

Скриншот указу Президента

Непридатних до військової служби українців можуть посилено перевіряти у пунктах пропуску. Або ж Уряд може взагалі заборонити виїзд для цієї категорії громадян.

Водночас є ймовірність, що на кордонах вимагатимуть додаткові довідки з ТЦК чи ВЛК, як це було раніше.

Так, ще 30 серпня Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів забезпечити у двотижневий строк опрацювання питання щодо особливостей перетинання кордону громадянами, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби.

Скриншот указу Президента

Нагадаємо, адвокат розповів, чи можуть мобілізувати офіційно зареєстрованих волонтерів, що допомагають українським захисникам.

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