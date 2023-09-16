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Правила виїзду для непридатних до військової служби можуть змінити: Зеленський видав указ

16 вересня 2023 15:47
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Правила виїзду для непридатних до військової служби можуть змінити: Зеленський видав указ
Перевірка документів на КПП. Ілюстративне фото: google
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Правила перетину кордону знову змінять. Так, уряд має переглянути умови виїзду за межі України для громадян, визнаних непридатними для військової служби.

Про йдеть в указі Президента України Володимира Зеленського.

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Що відомо про можливі зміни

Указом №576/2023 Президент Зеленський доручив Уряду та відповідним службам вирішити питання перетину кордону громадянами України, які визнані непридатними до військової служби. 

Уряд має переглянути правила виїзду
Скриншот указу Президента

Непридатних до військової служби українців можуть посилено перевіряти у пунктах пропуску. Або ж Уряд може взагалі заборонити виїзд для цієї категорії громадян.

Водночас є ймовірність, що на кордонах вимагатимуть  додаткові довідки з ТЦК чи ВЛК, як це було раніше. 

Так, ще 30 серпня Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів забезпечити у двотижневий строк опрацювання питання щодо особливостей перетинання кордону громадянами, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби.

В Україні переглянуть правила виїзду за кордон для непридатних
Скриншот указу Президента 

Нагадаємо, адвокат розповів, чи можуть мобілізувати офіційно зареєстрованих волонтерів, що допомагають українським захисникам.

Також ми писали, кого стосується мобілізація студентів в Україні.

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