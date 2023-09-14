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Мобілізація студентів в Україні: кого це стосується

14 вересня 2023 23:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мобілізація студентів в Україні: кого це стосується
Студенти в університеті сидять на парах. Фото: TASS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні розглядається питання щодо перегляду умов відстрочення мобілізації для студентів. З'явилася пропозиція у Верховній Раді обговорити відповідні зміни до законодавства.

Про це повідомляє ТСН.

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Помічено, що за часів війни багато чоловіків стають студентами другого або третього курсу вищої освіти, що викликає побоювання у керівництва країни.

Секретар РНБО Олексій Данілов відзначив різке зростання числа чоловіків, які прагнуть повторної освіти в умовах воєнних дій. З цієї причини Міністерство освіти України збирається з'ясувати, наскільки це є обґрунтованим для чоловіків призовного віку.

Кого торкнуться нових правил

Своєю чергою член комітету Верховної Ради Федір Веніславський повідомив про пропозицію позбавити права на відстрочку чоловіків віком понад 30 років, які вступають на другу вищу освіту. Він стверджує, що таких чоловіків цього року у країні близько 60 тис.

Він також зазначив, що деякі університети активізували прийом студентів на денне навчання, надаючи можливість тим, хто вже має диплом, обійти мобілізацію.

Проте поки що неясно, яким чином здійснюватиметься перевірка "студентів-повторників".

Що кажуть юристи

Адвокат Олександр Заруцький висловив думку, що кожна держава вирішує, кому і коли надавати відстрочку від служби. Він вважає, що нові законодавчі ініціативи не порушують права на освіту. Однак він вказує на несправедливість позбавлення такого права тих, хто розпочав навчання до початку конфлікту.

Заруцький підкреслює, що багато людей прагнуть здобути додаткову освіту не через бажання уникнути армії, але через потребу стати більш кваліфікованими та корисними для суспільства.

Нагадаємо, що днями президент Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх військово-лікарських комісій із 24 лютого 2022 року. Але законного алгоритму таких перевірок поки що не існує.

Також ми повідомляли, що юрист Марія Левченко наголосила, що багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації. За її словами, військовозобов'язані чоловіки, які мають третю дитину, яка народилася після жовтня минулого року, не ухиляються.

 

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