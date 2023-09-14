Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, чем закончатся проверки решений ВВК

Механизм проверки решений ВВК будет работать только в рамках уголовного производства. Фото: пресс-центр СБУ

На днях президент Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года. Но законного алгоритма таких проверок пока не существует.

Об этом сообщил адвокат Александр Потешин в Telegram.

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Порядка проверок на сегодняшний день не существует. Пока Кабинет Министров должен разработать только рабочие группы для проверки.

Возможны ли в ближайшее время такие проверки

Этот механизм будет работать только в рамках уголовного производства.

Адвокат приводит пример, когда руководство ВВК взяли за коррупцию прямо на месте совершения преступления. Нашли в сейфе значительную сумму в долларах и готовые временные удостоверения военнообязанных, исключенных из учета. За шкафом еще и тетрадь лежала со списком уклонистов и суммами, которые они заплатили.

"В таких историях все просто и понятно. Но не по другим случаям, тем более если документы ВВК были подготовлены нормально. Когда есть история болезни, документальное подтверждение, то без самой явки военнообязанных и нового прохождения ВВК установить несоответствие почти нереально", — подытожил Александр Потешин.

Ранее мы сообщали, что ГИС начала блокировать банковские карты уклонистов. Также сообщалось, что все руководство ВЛК Одесской области подозревается в коррупции.