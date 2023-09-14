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Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, чим закінчаться перевірки рішень ВЛК

14 вересня 2023 11:00
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні: адвокат пояснив, чим закінчаться перевірки рішень ВЛК
Механізм перевірки рішень ВЛК працюватиме лише у межах кримінального провадження. Фото: пресцентр СБУ
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Днями президент Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року. Але законного алгоритму таких перевірок наразі не існує.

Про це повідомив адвокат Олександр Потєшін в Telegram.

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Порядку перевірок на сьогодні не існує. Поки Кабінет міністрів має розробити тільки робочі групи для перевірки.

Чи можливі найближчим часом такі перевірки

Цей механізм працюватиме лише у межах кримінального провадження.

Адвокат наводить приклад, коли керівництво ВЛК взяли за корупцію прямо на місці скоєння злочину. Знайшли у сейфі значну суму у доларах та вже готові тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, виключених з обліку. За шафою ще й зошит лежав зі списком ухилянтів та сумами, які вони заплатили.

"У такому разі все просто та зрозуміло. Але не щодо інших випадків, тим більше якщо документи ВЛК були підготовлені нормально. Коли є історія хвороби, документальне підтвердження, то без самої явки військовозобов'язаних та нового проходження ВЛК установити невідповідність майже нереально", — підсумував Олександр Потєшін.

Раніше ми повідомляли, що ДВС почала блокувати банківські карти ухилянтів. Також повідомляли, що все керівництво ВЛК Одеської області підозрюють у корупції.

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