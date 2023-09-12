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Мобілізація в Україні: ДВС почала блокувати банківські карти ухилянтів

12 вересня 2023 17:56
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні: ДВС почала блокувати банківські картки ухилянтів
Платити штраф за неявку до ТЦК та СП по повістці доведеться багатьом ухилянтам. Фото: today.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Державна виконавча служба (ДВС) почала масово блокувала банківські картки боржників за статтею 210 КУпАП "Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу". Якими є наслідки для військовозобов'язаного.

Про це повідомив адвокат Олександр Потєшін на своїй сторінці в Telegram.

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"Це стандартна практика, якщо постанова ТЦК та СП піде на примусове виконання до ДВС", — пояснив юрист.

Чи потрібно йти до ТЦК та СП, щоб оплатити штраф по ст. 210 КУпАП

Не потрібно. Штраф буде видно в застосунку "Дія" або його принесуть представники ДВС.

Як дізнатися що у вас є штраф

Коли штраф потрапить до ДВС на примусове виконання, його можна побачити у реєстрі боржників або в застосунку "Дія".

Чи можуть листи зі штрафом надсилатися за місцем прописки

Можуть. ДВС присилає постанови про відкриття виконавчого провадження.

Як часто ДВС арештовує рахунки зараз

У ДВС є АСВП (автоматизована система виконавчих проваджень), яка автоматично після відкриття виконавчого провадження знаходить всі рахунки у банках. Далі виконавець може через цю програму відразу накласти арешт в електронному режимі та списати кошти.

Окрім цього у служби багато методів впливу: розшук і арешт транспорту, нерухомості, заборона вчиняти будь-які нотаріальні дії тощо.

"При наявності чого втрачати переховуватися від ДВС — не варіант. Вони дотягнуться", — підсумував Олександр Потєшін.

Раніше ми писали, яке покарання чекає на жінок, які не стануть на військовий облік. Також адвокат розповів, в яких випадках за відмову від мобілізації загрожує в'язниця.

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