Яке покарання чекає на жінок, які не стануть на військовий облік: пояснення юристки

Військовослужбовиці на репетиції військового параду. Фото: Міноборони

З 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Юристка розповіла, яке покарання може бути для тих громадянок, які цього не зроблять.

Про це розповіла юристка Галина Токмач.

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Особливості військового обліку для жінок

Відомо, що такі жінки, які раніше не ставали на військовий облік у відповідних районних (міських) ТЦК та СП, зобов'язані стати на нього.

За словами Галини Токмач, роботодавцям необхідно повідомити ТЦК та СП про своїх працівниць, які мають таку освіту. Після чого у військкоматі можуть викликати ту чи іншу жінку через роботодавців.

Відповідальність за невиконання обов'язку

Якщо жінка не з'явиться до ТЦК та СП за викликом, не маючи серйозних причин, тоді їй загрожуватиме адміністративна відповідальність, через що вона може отримати штраф в розмірі 850-1700 гривень за ч.2 ст.210 КУпАП.

Своєю чергою за ухилення від військового обліку на жінку може чекати кримінальна відповідальність, а саме "ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та СП, карається штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року".

"У будь-якому разі, взяття на військовий облік не означає мобілізацію... Тим паче, також не варто забувати про ВЛК (можливо Ви взагалі за станом здоров'я є непридатною до військової служби)", — відповіла юристка.

Що відомо про військовий облік жінок

В Україні певна категорія жінок з 1 жовтня має стати на військовий облік. Однак для них також діятиме право на відстрочку, як і для чоловіків.

У ВР повідомили, що жінка, яка стала на облік, вже військовозобов'язана, тому не має права виїжджати за кордон під час воєнного стану.

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