Військовий облік жінок: кого можуть мобілізувати

Військовий облік жінок-медиків. Фото: 1plus1.ua

В Україні певна категорія жінок з 1 жовтня має стати на військовий облік. Однак для них також діятиме право на відстрочку, як і для чоловіків.

Кого з жінок можуть мобілізувати після того, як вони стануть на облік, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.

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"Облік не означає автоматичну мобілізацію, адже медкомісія може визнати жінку непридатною чи обмежено придатною за станом здоров’я або у зв’язку з певними обставинами", — сказав юрист.

Він додав, що вагітні жінки і ті, які перебувають у декретній відпустці, визнаються непридатними незалежно від строку вагітності. Також право на відстрочку мають матері, якщо:

виховують дітей самостійно,

мають трьох і більше неповнолітніх дітей,

виховують дитину з інвалідністю,

якщо батько дитини служить в ЗСУ.

"А якщо підстав для непридатності чи відстрочки за законом немає, у подальшому вони дійсно можуть бути мобілізовані (найчастіше як бойові медики) чи залучені для виконання певних робіт", — додав юрист.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині, набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку. Веніславський розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня.

