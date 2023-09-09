Військовий облік жінок: кого можуть мобілізувати

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію. Ексклюзив
В Україні певна категорія жінок з 1 жовтня має стати на військовий облік. Однак для них також діятиме право на відстрочку, як і для чоловіків.
Кого з жінок можуть мобілізувати після того, як вони стануть на облік, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.
"Облік не означає автоматичну мобілізацію, адже медкомісія може визнати жінку непридатною чи обмежено придатною за станом здоров’я або у зв’язку з певними обставинами", — сказав юрист.
Він додав, що вагітні жінки і ті, які перебувають у декретній відпустці, визнаються непридатними незалежно від строку вагітності. Також право на відстрочку мають матері, якщо:
- виховують дітей самостійно,
- мають трьох і більше неповнолітніх дітей,
- виховують дитину з інвалідністю,
- якщо батько дитини служить в ЗСУ.
"А якщо підстав для непридатності чи відстрочки за законом немає, у подальшому вони дійсно можуть бути мобілізовані (найчастіше як бойові медики) чи залучені для виконання певних робіт", — додав юрист.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині, набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку. Веніславський розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня.