Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію. Ексклюзив arrow

Чи означає військовий облік жінок автоматичну мобілізацію. Ексклюзив

9 вересня 2023 06:14
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Військовий облік жінок: кого можуть мобілізувати
Військовий облік жінок-медиків. Фото: 1plus1.ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні певна категорія жінок з 1 жовтня має стати на військовий облік. Однак для них також діятиме право на відстрочку, як і для чоловіків.  

Кого з жінок можуть мобілізувати після того, як вони стануть на облік, Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько. 

Читайте також:

"Облік не означає автоматичну мобілізацію, адже медкомісія може визнати жінку непридатною чи обмежено придатною за станом здоров’я або у зв’язку з певними обставинами", — сказав юрист.

Він додав, що вагітні жінки і ті, які перебувають у декретній відпустці, визнаються непридатними незалежно від строку вагітності. Також право на відстрочку мають матері, якщо:

  • виховують дітей самостійно,
  • мають трьох і більше неповнолітніх дітей, 
  • виховують дитину з інвалідністю,
  • якщо батько дитини служить в ЗСУ. 

"А якщо підстав для непридатності чи відстрочки за законом немає, у подальшому вони дійсно можуть бути мобілізовані (найчастіше як бойові медики) чи залучені для виконання певних робіт", — додав юрист. 

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині, набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку. Веніславський розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз