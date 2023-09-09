Военный учет женщин: кого могут мобилизовать

Военный учет женщин-медиков. Фото: 1plus1.ua

В Украине определенная категория женщин с 1 октября должна стать на военный учет. Однако для них будет действовать право на отсрочку, как и для мужчин.

Кого из женщин могут мобилизовать после того, как они станут на учет, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.

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"Учет не означает автоматическую мобилизацию, ведь медкомиссия может признать женщину непригодной или ограниченно годной по состоянию здоровья или в связи с определенными обстоятельствами", — сказал юрист.

Он добавил, что беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске признаются непригодными независимо от срока беременности. Также право на отсрочку имеют матери, если:

воспитывают детей самостоятельно,

имеют троих и более несовершеннолетних детей,

воспитывают ребенка с инвалидностью,

если отец ребенка служит в ВСУ.

"А если оснований для непригодности или отсрочки по закону нет, в дальнейшем они действительно могут быть мобилизованы (чаще всего как боевые медики) или привлечены для выполнения определенных работ", — добавил юрист.

Напомним, с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. Такие специалисты, приобретя статус военнообязанных, смогут выезжать за границу в ограниченном порядке. Вениславский рассказал, кому из женщин будут вручать повестки с 1 октября.