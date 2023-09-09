Военный учет женщин: кого могут мобилизовать

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию. Эксклюзив
В Украине определенная категория женщин с 1 октября должна стать на военный учет. Однако для них будет действовать право на отсрочку, как и для мужчин.
Кого из женщин могут мобилизовать после того, как они станут на учет, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.
"Учет не означает автоматическую мобилизацию, ведь медкомиссия может признать женщину непригодной или ограниченно годной по состоянию здоровья или в связи с определенными обстоятельствами", — сказал юрист.
Он добавил, что беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске признаются непригодными независимо от срока беременности. Также право на отсрочку имеют матери, если:
- воспитывают детей самостоятельно,
- имеют троих и более несовершеннолетних детей,
- воспитывают ребенка с инвалидностью,
- если отец ребенка служит в ВСУ.
"А если оснований для непригодности или отсрочки по закону нет, в дальнейшем они действительно могут быть мобилизованы (чаще всего как боевые медики) или привлечены для выполнения определенных работ", — добавил юрист.
Напомним, с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. Такие специалисты, приобретя статус военнообязанных, смогут выезжать за границу в ограниченном порядке. Вениславский рассказал, кому из женщин будут вручать повестки с 1 октября.