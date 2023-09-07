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Військовий облік жінок: Веніславський розповів, кому обмежать виїзд за кордон

7 вересня 2023 17:13
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Валерія Пержун
редактор
Військовий облік жінок: Веніславський розповів, кому обмежать виїзд за кордон
Жінки у лавах ЗСУ. Ілюстративне фото: ArmyInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку.

Про це повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський в коментарі РБК-Україна.

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Що відомо про військовий облік жінок

Міністерство оборони видало наказ про військовий облік жінок. У документі зазначається, що з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов'язково стати на військовий облік.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", —зазначив Веніславський.

Водночас всі інші жінки можуть стати на облік добровільно.

"Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується", — заявив посадовець.

Нагадаємо, Веніславський розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня.

Водночас адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени.

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