Військовий облік жінок: Веніславський розповів, кому обмежать виїзд за кордон

Жінки у лавах ЗСУ. Ілюстративне фото: ArmyInform

З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку.

Про це повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Що відомо про військовий облік жінок

Міністерство оборони видало наказ про військовий облік жінок. У документі зазначається, що з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов'язково стати на військовий облік.

"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", —зазначив Веніславський.

Водночас всі інші жінки можуть стати на облік добровільно.

"Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується", — заявив посадовець.

Нагадаємо, Веніславський розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня.

Водночас адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени.