Військовий облік жінок: Веніславський розповів, кому обмежать виїзд за кордон
З 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку.
Про це повідомив член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в Раді Федір Веніславський в коментарі РБК-Україна.
Що відомо про військовий облік жінок
Міністерство оборони видало наказ про військовий облік жінок. У документі зазначається, що з 1 жовтня жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, мають обов'язково стати на військовий облік.
"Якщо вони будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. А військовозобов'язані виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. Тобто якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд — тоді так, вони зможуть поїхати. Якщо немає — тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві виїзду", —зазначив Веніславський.
Водночас всі інші жінки можуть стати на облік добровільно.
"Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується", — заявив посадовець.
Нагадаємо, Веніславський розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня.
Водночас адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени.