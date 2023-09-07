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Военный учет женщин: Вениславский рассказал, кому ограничат выезд за границу

7 сентября 2023 17:13
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Военный учет женщин: Вениславский рассказал, кому ограничат выезд за границу
Женщины в рядах ВСУ. Иллюстративное фото: ArmyInform
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

С 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на военный учет. Такие специалисте, приобретя статус военнообязанных, смогут выезжать за границу в ограниченном порядке.

Об этом сообщил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

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Министерство обороны издало приказ о военном учете женщин. В документе отмечается, что с 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны встать на военный учет.

"Если они будут стоять на учете, то они приобретают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть, если будут отдельные какие-то документы, которые дают право на временный выезд — тогда да, они смогут уехать. Если нет — тогда они также, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", — отметил Вениславский.

В то же время, все остальные женщины могут стать на учет добровольно.

"Расширять перечень специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет, на данный момент не планируется" , — заявил чиновник.

Напомним, Вениславский рассказал, кому из женщин будут вручать повестки с 1 октября.

В то же время адвокат рассказал, кого точно не мобилизуют осенью.

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