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У ВР пояснили, кому з жінок буде обмежено виїзд за кордон з 1 жовтня

8 вересня 2023 18:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У ВР пояснили, кому з жінок буде обмежений виїзд за кордон з 1 жовтня
Українські військовослужбовиці. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українки, які мають медичну та фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня. Всі інші можуть робити це за бажанням. 

Про це заявив секретар Комітету національної безпеки Роман Костенко, передає пресслужба Верховної Ради.

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Військовий облік для жінки

За його словами, жінка буде перебувати на обліку, якщо буде потрібно, її направлять на медкомісію. Після чого, якщо цього вимагатиме мобілізаційний план, її призвуть.

Він додав, якщо людина стає на облік, то вона вже військовозобов'язана, тому не має права виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Що відомо

В Україні з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Юрист розповів, чи треба ставати на військовий облік жінкам-медикам без досвіду роботи.

Нагадаємо, військовий облік для жінок не є мобілізацією до лав Збройних сил України. Йдеться про процес узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.

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