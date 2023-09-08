В ВР объяснили, кому из женщин будет ограничен выезд за границу с 1 октября

Украинские военнослужащие. Фото: УНИАН

Украинки, имеющие медицинское и фармацевтическое образование, должны стать на военный учет с 1 октября. Все остальные могут делать это по желанию.

Об этом заявил секретарь Комитета национальной безопасности Роман Костенко, передает пресс-служба Верховной Рады.

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Военный учет для женщины

По его словам, женщина будет состоять на учете, если потребуется, ее направят на медкомиссию. После чего, если этого потребует мобилизационный план, ее призовут.

Он добавил, что если человек становится на учет, то он уже военнообязанный, поэтому не имеет права выезжать за границу во время военного положения.

Что известно

В Украине с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на военный учет. Юрист рассказал, нужно ли становиться на военный учет женщинам-медикам без опыта работы.

Напомним, военный учет для женщин не является мобилизацией в ряды Вооруженных сил Украины. Речь идет о процессе обобщения данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.