В ЗСУ пояснили, навіщо знадобився військовий облік жінок

Жінки в Збройних силах України. Фото: АрміяInform

Військовий облік для жінок не є мобілізацією до лав Збройних сил України. Йдеться про процес узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.

Таке пояснення дали у пресслужбі Сухопутнихвійськ України, повідомляє Telegram-канал "Ми-Україна".

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В пресслужбі ЗСУ наголосили на кількох важливих моментах:

З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років.

Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.

Законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків.

Винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці.

Жінкам не заборонять виїздити за кордон

Підстав забороняти виїзд за кордон жінкам з 1 жовтня немає, пояснили у Державній прикордонній службі України.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що взяття на військовий облік не означатиме для жінок автоматичної заборони виїзду.

"Наразі обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад держслужбовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України", — повідомив він.

Раніше ми повідомляли, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині, набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку.

Нагадуємо, адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени.