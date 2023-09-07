В ЗСУ пояснили, навіщо знадобився військовий облік жінок
Військовий облік для жінок не є мобілізацією до лав Збройних сил України. Йдеться про процес узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.
Таке пояснення дали у пресслужбі Сухопутнихвійськ України, повідомляє Telegram-канал "Ми-Україна".
Військовий облік жінок в Україні
В пресслужбі ЗСУ наголосили на кількох важливих моментах:
- З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років.
- Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.
- Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.
- Законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків.
- Винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці.
Жінкам не заборонять виїздити за кордон
Підстав забороняти виїзд за кордон жінкам з 1 жовтня немає, пояснили у Державній прикордонній службі України.
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що взяття на військовий облік не означатиме для жінок автоматичної заборони виїзду.
"Наразі обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад держслужбовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України", — повідомив він.
Раніше ми повідомляли, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині, набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку.
Нагадуємо, адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени.