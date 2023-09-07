Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В ЗСУ пояснили, навіщо знадобився військовий облік жінок arrow

В ЗСУ пояснили, навіщо знадобився військовий облік жінок

7 вересня 2023 22:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ЗСУ пояснили, навіщо знадобився військовий облік жінок
Жінки в Збройних силах України. Фото: АрміяInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Військовий облік для жінок не є мобілізацією до лав Збройних сил України. Йдеться про процес узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.

Таке пояснення дали у пресслужбі Сухопутнихвійськ України, повідомляє Telegram-канал "Ми-Україна".

Читайте також:

Військовий облік жінок в Україні

В пресслужбі ЗСУ наголосили на кількох важливих моментах:

  • З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років.
  • Жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.
  • Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час.
  • Законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків.
  • Винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці.

Жінкам не заборонять виїздити за кордон

Підстав забороняти виїзд за кордон жінкам з 1 жовтня немає, пояснили у Державній прикордонній службі України.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що взяття на військовий облік не означатиме для жінок автоматичної заборони виїзду. 

"Наразі обмеження стосуються українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад держслужбовців, що чітко визначено в постанові Уряду, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України", — повідомив він. 

Раніше ми повідомляли, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині, набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку.

Нагадуємо, адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз