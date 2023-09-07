В ВСУ объяснили, зачем понадобился военный учет женщин
Военный учет для женщин не является мобилизацией в ряды Вооруженных сил Украины. Речь идет о процессе обобщения данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.
Такое объяснение дали в пресс-службе Сухопутных войск Украины, сообщает Telegram-канал "Мы-Украина".
Военный учет женщин в Украине
В пресс-службе ВСУ отметили несколько важных моментов:
- С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет;
- Женщины с другими специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию;
- Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время;
- Законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин;
- Исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске.
Женщинам не запретят выезжать за границу
Оснований запрещать выезд за границу женщинам с 1 октября нет, объяснили в Государственной пограничной службе Украины.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что взятие на военный учет не будет означать для женщин автоматического запрета выезда.
"Пока ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей госслужащих, что четко определено в постановлении Правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", — сообщил он.
Ранее мы сообщали, что с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет . Такие специалисте, приобретя статус военнообязанных, смогут выезжать за границу в ограниченном порядке.
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