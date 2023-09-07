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В ВСУ объяснили, зачем понадобился военный учет женщин

7 сентября 2023 22:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ВСУ объяснили, зачем понадобился военный учет женщин
Женщины в Вооруженных Силах Украины. Фото: АрмияInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Военный учет для женщин не является мобилизацией в ряды Вооруженных сил Украины. Речь идет о процессе обобщения данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве.

Такое объяснение дали в пресс-службе Сухопутных войск Украины, сообщает Telegram-канал "Мы-Украина".

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В пресс-службе ВСУ отметили несколько важных моментов:

  • С 1 октября на военный учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет;
  • Женщины с другими специальностями, родственными военной, могут стать на учет по собственному желанию;
  • Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время;
  • Законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин;
  • Исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске.

Женщинам не запретят выезжать за границу

Оснований запрещать выезд за границу женщинам с 1 октября нет, объяснили в Государственной пограничной службе Украины.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что взятие на военный учет не будет означать для женщин автоматического запрета выезда.

"Пока ограничения касаются украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей госслужащих, что четко определено в постановлении Правительства, которое регламентирует Правила пересечения государственной границы гражданами Украины", — сообщил он.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет . Такие специалисте, приобретя статус военнообязанных, смогут выезжать за границу в ограниченном порядке.

Напоминаем, адвокат рассказал , кого точно не мобилизуют осенью.

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