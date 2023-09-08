Військовий облік жінок: чи стосується медиків без досвіду роботи

Жінки-військові в Україні. Фото: the-village.com.ua

В Україні з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Це стосується всіх, хто має диплом про освіту, незважаючи на місце роботи та посаду.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько.

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"Рахується і спеціальність за дипломом, і за місцем роботи. Якщо жінка закінчила медичний виш, але не працює за фахом, їй все одно доведеться стати на облік", — сказав юрист.

Він додав, що за порушення військовозобов’язаними жінками-медиками правил військового обліку на них можуть накласти штраф за ст. 210 КУпАП — від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів громадян.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року Україна ухвалює нові правила військового обліку для жінок. Тепер у ТЦК потрібна явка жінок-медиків, включаючи лікарів, фармацевтів та медсестер.

Веніславський розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня.

Водночас адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени.