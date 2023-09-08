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Чи треба ставати на військовий облік жінкам-медикам без досвіду роботи — відповідь юриста

8 вересня 2023 15:46
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Військовий облік жінок: чи стосується медиків без досвіду роботи
Жінки-військові в Україні. Фото: the-village.com.ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Це стосується всіх, хто має диплом про освіту, незважаючи на місце роботи та посаду. 

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів юрист Ігор Ясько. 

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"Рахується і спеціальність за дипломом, і за місцем роботи. Якщо жінка закінчила медичний виш, але не працює за фахом, їй все одно доведеться стати на облік", — сказав юрист. 

Він додав, що за порушення військовозобов’язаними жінками-медиками правил військового обліку на них можуть накласти штраф за ст. 210 КУпАП — від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів громадян. 

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року Україна ухвалює нові правила військового обліку для жінок. Тепер у ТЦК потрібна явка жінок-медиків, включаючи лікарів, фармацевтів та медсестер.

Веніславський розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня.

Водночас адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени.

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