Военный учет женщин: касается ли медиков без опыта работы

Женщины-военные в Украине. Фото: the-village.com.ua

В Украине с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. Это касается всех, имеющих диплом об образовании, несмотря на место работы и должность.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал юрист Игорь Ясько.

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"Считается и специальность по диплому, и по месту работы. Если женщина окончила медицинский вуз, но не работает по специальности, ей все равно придется стать на учет" , — сказал юрист.

Он добавил, что за нарушение военнообязанными женщинами-медиками правил военного учета на них могут наложить штраф по ст. 210 КУоАП — от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов граждан.

Напомним, с 1 октября 2023 Украина принимает новые правила военного учета для женщин. Теперь в ТЦК нужна явка женщин-медиков, включая врачей, фармацевтов и медсестер.

Вениславский рассказал, кому из женщин будут вручать повестки с 1 октября.

В то же время адвокат рассказал, кого точно не мобилизуют осенью.