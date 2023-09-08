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Мобілізація на дорозі: юристка пояснила особливості вручення повісток водіям

8 вересня 2023 04:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація на дорозі: юристка пояснила особливості вручення повісток водіям
Військовий вручає повістку водію. Фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Серед водіїв побутує думка, що їм не можуть вручити повістку, оскільки працівники ТЦК нібито за законом не можуть зупиняти авто. Однак юристка Катерина Аніщенко пояснила усі нюанси щодо вручення повістки водіям.

Про це повідомляє Твоя машина.

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Юристка зазначила, що з початку введення воєнного стану в Україні законодавство про військовий призов та мобілізацію не зазнало суттєвих змін, тому місце вручення повістки все ще не визначено офіційно.

До того ж Аніщенко наголосила, що повістка, яку вручають військовозобов'язаному, має не виписуватися "на коліні", а бути з вказаним ім'ям адресата.

Якщо вручення документа відбувається "першим зустрічним автомобілістам" на парковці або дорозі, це може викликати сумніви щодо законності таких дій працівників ТЦК.

Також Катерина Аніщенко додала, що військкоми можуть роздавати повістки водіям разом із поліцією.

"Якщо вони (працівники ТЦК та поліція. — Ред.) вимагають від нього (водія. — Ред.) відкрити вікно та взяти документ, це можна вважати офіційним процесом вручення", — зазначає видання.

Більше того Аніщенко наголосила, що закон також не забороняє військовим зупиняти транспортні засоби для вручення повісток.

Нагадаємо, що Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Тому отримати повістки можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, але є нюанси.

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