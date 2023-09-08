Мобилизация на дороге: юрист объяснила особенности вручения повесток водителям

Военный вручает повестку водителю. Фото: ГНСУ

Среди водителей существует мнение, что им не могут вручить повестку, поскольку работники ТЦК якобы по закону не могут останавливать авто. Однако юрист Катерина Анищенко объяснила все нюансы по вручению повестки водителям.

Об этом сообщает Твоя машина.

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Юрист отметила, что с начала введения военного положения в Украине законодательство о военном призыве и мобилизации не претерпело существенных изменений, поэтому место вручения повестки все еще не определено официально.

К тому же Анищенко подчеркнула, что повестка, которую вручают военнообязанному, должна не выписываться "на колене", а быть с указанным именем адресата.

Если вручение документа происходит "первым встречным автомобилистам" на парковке или на дороге, это может вызвать сомнения в законности таких действий работников ТЦК.

Также Екатерина Анищенко добавила, что военнослужащие могут раздавать повестки водителям вместе с полицией.

"Если они (работники ТЦК и полиция. — Ред.) требуют от него (водителя. — Ред.) открыть окно и взять документ, это можно считать официальным процессом вручения", — отмечает издание.

Более того, Анищенко подчеркнула, что закон также не запрещает военным останавливать транспортные средства для вручения повесток.

Напомним, что Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 15 ноября 2023 года. Поэтому получить повестки могут все военнообязанные граждане Украины от 18 до 60 лет, но есть нюансы.