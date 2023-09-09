Какое наказание ждет женщин, которые не станут на военный учёт: объяснение юриста

Военнослужащие на репетиции военного парада. Фото: Минобороны

С 1 октября женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на военный учет. Юрист рассказала, какое наказание может быть для тех гражданок, которые этого не сделают.

Об этом рассказала юрист Галина Токмач.

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Особенности военного учета для женщин

Известно, что такие женщины, ранее не становившиеся на военный учет в соответствующих районных (городских) ТЦК и СП, обязаны стать на него.

По словам Галины Токмач, работодателям необходимо сообщить ТЦК и СП о своих работницах, имеющих такое образование. После чего в военкомате могут вызвать ту или иную женщину через работодателей.

Ответственность за неисполнение долга

Если женщина не явится в ТЦК и СП по вызову, не имея серьезных причин, ей будет грозить административная ответственность, из-за чего она может получить штраф в размере 850-1700 гривен по ч.2 ст.210 КУоАП.

В свою очередь за уклонение от военного учета женщину может ожидать уголовная ответственность, а именно "уклонение от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК и СП, наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года".

"В любом случае, взятие на военный учет не означает мобилизацию... Тем более, также не стоит забывать о ВВК (возможно Вы вообще по состоянию здоровья непригодны к военной службе)", — ответила юрист.

Что известно о военном учете женщин

В Украине определенная категория женщин с 1 октября должна встать на военный учет. Однако для них будет действовать право на отсрочку, как и для мужчин.

В ВР сообщили, что вставшая на учет женщина уже военнообязанная, поэтому не имеет права выезжать за границу во время военного положения.

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