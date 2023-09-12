Мобилизация в Украине: ГИС начала блокировать банковские карты уклонистов
Государственная исполнительная служба (ГИС) начала массово блокировать банковские карты должников по статье 210 КУоАП "Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе". Каковы последствия для военнообязанного.
Об этом сообщил адвокат Александр Потешин на своей странице в Telegram.
"Это стандартная практика, если постановление ТЦК и СП пойдет на принудительное исполнение в ГИС", — пояснил юрист.
Следует ли идти в ТЦК и СП, чтобы оплатить штраф по ст. 210 КУоАП
Не нужно. Штраф будет виден в приложении "Дія" или его принесут представители ГИС.
Как узнать что у вас есть штраф
Когда штраф попадет в ГИС на принудительное исполнение, его можно увидеть в реестре должников или в приложении "Дія".
Могут ли письма со штрафом отправляться по месту прописки
Могут. ГИС присылает постановления об открытии исполнительного производства.
Как часто ГИС арестовывает счета сейчас
В ГИС есть АСИП (автоматизированная система исполнительных производств), которая автоматически после открытия исполнительного производства находит все счета в банках. Затем исполнитель может через эту программу сразу наложить арест в электронном режиме и списать средства.
Кроме этого, у службы имеется много методов воздействия: розыск и арест транспорта, недвижимости, запрет совершать любые нотариальные действия и т.д.
"При наличии чего терять скрываться от ГИС — не вариант. Они дотянутся", — подытожил Александр Потешин.
Ранее мы писали, какое наказание ожидает женщин, которые не станут на военный учет. Также адвокат рассказал, в каких случаях за отказ от мобилизации грозит тюрьма.