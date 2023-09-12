Мобилизация в Украине: ГИС начала блокировать банковские карты уклонистов

Платить штраф за неявку в ТЦК и СП по повестке придется многим уклонцам. Фото: today.ua

Государственная исполнительная служба (ГИС) начала массово блокировать банковские карты должников по статье 210 КУоАП "Нарушения военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе". Каковы последствия для военнообязанного.

Об этом сообщил адвокат Александр Потешин на своей странице в Telegram.

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"Это стандартная практика, если постановление ТЦК и СП пойдет на принудительное исполнение в ГИС", — пояснил юрист.

Следует ли идти в ТЦК и СП, чтобы оплатить штраф по ст. 210 КУоАП

Не нужно. Штраф будет виден в приложении "Дія" или его принесут представители ГИС.

Как узнать что у вас есть штраф

Когда штраф попадет в ГИС на принудительное исполнение, его можно увидеть в реестре должников или в приложении "Дія".

Могут ли письма со штрафом отправляться по месту прописки

Могут. ГИС присылает постановления об открытии исполнительного производства.

Как часто ГИС арестовывает счета сейчас

В ГИС есть АСИП (автоматизированная система исполнительных производств), которая автоматически после открытия исполнительного производства находит все счета в банках. Затем исполнитель может через эту программу сразу наложить арест в электронном режиме и списать средства.

Кроме этого, у службы имеется много методов воздействия: розыск и арест транспорта, недвижимости, запрет совершать любые нотариальные действия и т.д.

"При наличии чего терять скрываться от ГИС — не вариант. Они дотянутся", — подытожил Александр Потешин.

Ранее мы писали, какое наказание ожидает женщин, которые не станут на военный учет. Также адвокат рассказал, в каких случаях за отказ от мобилизации грозит тюрьма.