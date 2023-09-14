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Мобилизация студентов в Украине: кого это касается

14 сентября 2023 23:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мобилизация студентов в Украине: кого это касается
Студенты в университете сидят на парах. Фото: TASS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине рассматривается вопрос о пересмотре условий отсрочки мобилизации для студентов. Появилось предложение в Верховной Раде обсудить соответствующие поправки к законодательству.

Об этом сообщает ТСН.

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Замечено, что во времена войны многие мужчины становятся студентами второго или третьего курса высшего образования, что вызывает опасения у руководства страны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил резкий рост числа мужчин, стремящихся к повторному образованию в условиях военных действий. По этой причине Министерство образования Украины собирается выяснить, насколько это обоснованно для мужчин призывного возраста.

Кого коснутся новые правила

В свою очередь член комитета Верховной Рады Федор Вениславский сообщил о предложении лишить права на отсрочку мужчин старше 30 лет, которые поступают на второе высшее образование. Он утверждает, что таких мужчин в этом году в стране около 60 тыс.

Вениславский также указал, что некоторые университеты активизировали прием студентов на дневное обучение, предоставляя возможность тем, кто уже имеет диплом, обойти мобилизацию.

Тем не менее пока неясно, каким образом будет осуществляться проверка "студентов-повторников".

Что говорят юристы

Адвокат Александр Заруцкий выразил мнение, что каждое государство решает, кому и когда предоставлять отсрочку от службы. Он считает, что новые законодательные инициативы не нарушают права на образование. Однако, он указывает на несправедливость лишения такого права тех, кто начал обучение до начала конфликта. 

Заруцкий подчеркивает, что многие люди стремятся получить дополнительное образование не из-за желания избежать армии, но из-за потребности стать более квалифицированными и полезными для общества.

Напомним, что на днях президент Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года. Но законного алгоритма таких проверок пока не существует.

Также мы сообщали, что юрист Мария Левченко отметила, что многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации. По ее словам, военнообязанные мужчины, имеющие третьего ребенка, родившегося после октября прошлого года, не уклонисты.

 

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