Юрист объяснила, кто из многодетных родителей имеет право на отсрочку от мобилизации

Семья проводит время вместе. Фото: freepik.com

Юрист Мария Левченко отметила, что многодетные родители имеют право на отсрочку от мобилизации. По ее словам, военнообязанные мужчины, имеющие третьего ребенка, родившегося после октября прошлого года, не уклонисты.

Об этом Левченко рассказала в Telegram.

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Какие мужчины имеют право на отсрочку

Левченко объяснила, что по закону мужчины с тремя или более несовершеннолетними детьми имеют право на отсрочку. Юрист подчеркнула, что сомнительную информацию легко проверить, прочитав соответствующий закон, регулирующий предоставление отсрочки в ТЦК и СП.

"Мы получили много запросов по этому вопросу в течение последней недели. Основания об отсрочке от мобилизации у нас регулируются законом Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации. Поэтому каждый может открыть закон на сайте Верховной Рады и проверить статью 23. Именно в ней указаны основания для отсрочки от мобилизации, в том числе и для мужчин, которые содержат троих и более детей", — отметила юрист.

В законе нет положения, утверждающего, что дети, родившиеся после указанной даты, могут рассматриваться как основание для уклонения от военной службы. Потому не нужно паниковать и следует проверять все сообщения с экспертами.

"Никаких законопроектов или подтвержденной информации о том, что мужчины, у которых третий ребенок родился после октября 2022 года, будут считаться уклонистами — нет. Это просто слухи, которые распространяют в каналах Telegram", — подчеркнула Левченко.

Напомним, что в Украине продолжается военное положение, из-за чего военнообязанные мужчины не могут уезжать за границу. Однако есть те категории лиц, которые все же будут иметь такую возможность в сентябре.